بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور به میزبانی همدان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دوره از مسابقات در رده‌های سنی زیر ۱۷ سال، زیر ۱۹ سال و بزرگسالان، در دو رشته بولدرینگ و لید (سرطناب) برگزار می‌شود.

مدیر این دوره از مسابقات، با اعلام حضور ورزشکارانی از ۲۲ استان کشور گفت: در این رقابت‌ها ۱۶۴ سنگ نورد در رشته بولدرینگ حضور دارند و این مسابقات رنکینگ کشوری، انتخابی تیم ملی خواهد بود.

اقبال افلاکی افزود: مسابقات لید (سرطناب) هم از صبح پنجشنبه آغاز و روز جمعه با برگزاری آیین اختتامیه این دوره پایان می‌یابد.