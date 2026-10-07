آیین آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد و ۲ هزار دانشجو پس از ماه‌ها دوری بار دیگر در کنار دوستان و همکلاسی‌های خود در دانشگاه حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد؛ آیینی برای بازگشت دانشجویان به دانشگاه پس از ماه‌ها دوری و آغاز دوباره تحصیل در کنار دوستان و همکلاسی‌ها، پس از وقفه‌ای که به‌دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم ایجاد شده بود.

جشن بازگشت و شروعی دوباره برای دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد؛ دانشجویانی که پس از ماه‌ها دوری به دلیل شرایط جنگی، بار دیگر در کنار دوستان و همکلاسی‌های خود در دانشگاه حضور یافتند.

۲ هزار دانشجو در ۴ دانشکده در همه رشته‌های دریایی سال تحصیلی جدید را با نگاه به آینده ایرانی آباد آغاز کردند.

این مراسم با فضایی شاد و پرنشاط برگزار شد و دانشجویان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بازگشت خود به محیط دانشگاه و آغاز دوباره فعالیت‌های آموزشی را جشن گرفتند.

دیدار دوباره دوستان و همکلاسی‌ها بخش دیگری از این مراسم بود و دانشجویان از حس و حال خود پس از ماه‌ها دوری از دانشگاه و دوستانشان گفتند.

این مراسم همچنین به یاد فرشتگان مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد و دانشجویان بر اهمیت ادامه مسیر تحصیل و کسب دانش تأکید کردند.

دانشجویان دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر حاضر در این مراسم، دانش و تحصیل را یکی از ابزار‌های قدرت و پیشرفت کشور دانستند و گفتند: بازگشت به دانشگاه و ادامه مسیر علمی، پاسخی به تلاش‌هایی است که می‌تواند روند فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی را مختل کند.

خنده و شادی دانشجویان در این مراسم، تصویری از بازگشت دوباره به دانشگاه بود؛ بازگشتی که برای آنان تنها آغاز دوباره تحصیل نیست، بلکه گامی برای ساختن آینده‌ای بهتر با تکیه بر دانش و توان علمی کشور است.