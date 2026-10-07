به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با برگزاری هفته فرهنگی تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با همراهی جمعی از مدیران با حضور در خانه تاریخی اصلانی در منطقه ۱۲ تهران، از بخش‌های مختلف این بنای تاریخی بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خانه اصلانی و نقش چنین بنا‌هایی در حفظ هویت محلات قدیمی تهران مورد بررسی و توضیحاتی درباره پیشینه بنا، ویژگی‌های معماری و روند احیا و بهره‌برداری فرهنگی از این مجموعه ارائه شد.

فرماندار تهران همچنین از عمارت تاریخی کاشف السلطنه در منطقه ۱۲ بازدید کرد.

فرماندار تهران در این بازدید، بر اهمیت صیانت و احیای بنا‌های تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت آنها برای تقویت هویت محله‌ای، توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی پیشینه تاریخی تهران تأکید کرد.

هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی پایتخت و با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برگزار می‌شود.