رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رونمایی دستاورد مهم این قوه در زمینه تحقق منویات رهبر شهید انقلاب و تأکیدات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: ما امروز در آستانه یک تحول بزرگ و بنیادین در نحوه تعامل مردم با دستگاه قضایی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی فرد از رونمایی دستاورد مهم این قوه در زمینه تحقق منویات رهبر شهید انقلاب و تأکیدات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: ما امروز در آستانه یک تحول بزرگ و بنیادین در نحوه تعامل مردم با دستگاه قضایی هستیم.

پایان دو نسل خدمات قضایی؛ آغاز زیست‌بوم خدمات هوشمند

کاظمی‌فرد با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر اینکه کار‌های قضایی مردم باید سریع، دقیق، عزتمندانه، کم‌هزینه و با سهولت انجام شود، گفت: دو نسل از خدمات قضایی یعنی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری مراجعان حرفه‌ای مانند وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها را سپری کردیم و در حال حاضر با آغاز به کار زیست‌بوم جدید مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی، عموم مردم می‌توانند در یکی از ۷ سکویی که امروز شروع به فعالیت می‌کنند و ۹ سکوی دیگر که تا هفته‌های آینده اضافه می‌شوند، با حفظ محرمانگی خدمت خود را دریافت کنند.

وی افزود: مردم دیگر نیازی ندارند برای ارسال اظهارنامه و لایحه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و می‌توانند برای تهیه متون قضایی از هوش مصنوعی بهره بگیرند و با سرعت، دقت و سهولت این کار را در هر محلی حتی خارج از کشور و بسیار کم‌هزینه انجام دهند.

هوش مصنوعی تخصصی با آموزش میلیون‌ها داده قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امروز هوش مصنوعی تخصصی با آموزش و یادگیری میلیون‌ها داده قضایی اعم از دادنامه، اظهارنامه، لایحه و سایر مستندات پرونده‌های قضایی که به صورت گمنام‌سازی‌شده در اختیارش قرار گرفته، قابلیت مشاوره و تولید متون قضایی را پیدا کرده و از طریق سکو‌های ارائه خدمات هوشمند، این خدمات را به مردم ارائه می‌دهد. با راه‌اندازی این زیست‌بوم می‌توانیم اذعان کنیم که گام بسیار بلندی در اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب برداشته شده است.

نخستین بار در کشور؛ ارائه خدمات حاکمیتی به سکو‌ها بدون یک ریال هزینه دولتی

کاظمی‌فرد با اشاره به اینکه زیست‌بوم جدید خدمات قضایی با ۵ خدمت که مهم‌ترین آنها خدمات لایحه و اظهارنامه است از امروز کار خود را به صورت رسمی شروع می‌کند، گفت: نخستین بار در کشور است که یک دستگاه حاکمیتی این نوع خدمات خود را در اختیار سکو‌ها قرار داده است. ما از مزیت سکو‌ها یعنی دسترسی بالای مردم و سهولت استفاده بهره بردیم و به آنها میدان دادیم تا خدمات قضایی که بخشی از کار حاکمیت است را انجام دهند. این نوع تعامل حاکمیت با بخش خصوصی باعث رقابت‌پذیر شدن آنها با سکو‌های رقیب خارجی می‌شود و ما نیز به عنوان بخشی از حاکمیت در نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری فعالیت داریم. کلیه زیرساخت‌ها، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این زیست‌بوم نیز توسط سکو‌ها تهیه شده است و قوه قضاییه این زیست‌بوم خدمات قضایی را بدون یک ریال هزینه دولتی ایجاد کرده است.

اشتراک‌گذاری ۱۰ میلیون دادنامه و ۱ میلیون اظهارنامه برای آموزش هوش مصنوعی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: برای نخستین بار در کشور است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، حجم زیادی از داده بالغ بر ۱۰ میلیون دادنامه و ۱ میلیون اظهارنامه را پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی جهت آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها قرار داده‌ایم. برای نخستین بار در کشور است که یک خدمت پایه‌ای حاکمیتی با کمک هوش مصنوعی ارائه می‌شود و این موضوع قطعاً باعث رونق کسب‌وکار هوش مصنوعی و پیشبرد تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه هوش مصنوعی خواهد شد.

هدایت به صلح و سازش پیش از تشکیل پرونده

کاظمی‌فرد گفت: نخستین بار است که ما می‌توانیم قبل از تشکیل پرونده با استفاده از راهنمای هوشمند قضایی، هدایت به صلح و سازش را انجام دهیم و مسائل را با استفاده از روش‌های غیرقضایی حل و فصل گردانیم و درخواست‌های قضایی را با ساختار‌های یکسان وارد دستگاه قضایی کنیم.

اجرای پروژه در شرایط جنگی

وی افزود: ما این پروژه را در جنگ ۱۲ روزه آغاز کردیم و بعد از جنگ رمضان خاتمه دادیم و نشان دادیم که در شرایط سخت نیز می‌توان کار‌های بزرگ را انجام داد.

اتصال ۷ سکو و افزوده‌شدن ۹ سکوی دیگر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: برای این پروژه بیش از ۵۰ سکو درخواست داشتند که در یک فرآیند دقیق و پرفشار هوش مصنوعی، آنها از نظر دانش حقوقی و هدایتگری کاربران بررسی و امتیازبندی شدند و اکنون ۷ سکو متصل شدند و ۹ سکوی دیگر هم در حال اتصال هستند. برای همه این خدمات یک سند الزامات فنی و امنیتی تدارک دیده شده است. مدیران این پروژه نیز دو جوان دهه هفتادی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستند. در حال حاضر هفت سکوی «آداد»، «بله»، «دادنو»، «دادیار»، «دیوان»، «روبو وکیل» و «وکیل شریف» متصل شده‌اند و ۹ سکوی دیگر نیز در حال اتصال هستند.