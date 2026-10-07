دانشجویان دانشگاه آمریکایی ارمنستان (AUA) در راستای یک برنامه پژوهشی، با حضور در مسجد کبود ایروان و دیدار با رایزن فرهنگی ایران، ضمن آشنایی با تاریخچه این بنای تاریخی، به بررسی مبانی مذاهب اسلامی و اشتراکات ادیان الهی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه، دانشجویان از نزدیک با تاریخچه این بنای تاریخی، مبانی و آیین‌های اسلامی، شکل‌گیری و ویژگی‌های مذاهب اسلامی و موضوع گفت‌وگوی میان ادیان آشنا شدند.

در این برنامه، محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان توضیحاتی درباره تاریخ اسلام، شکل‌گیری جریان‌ها و مذاهب اسلامی و به‌ویژه پیشینه تاریخی اهل سنت و تشیع ارائه کرد.

وی با تأکید بر اشتراکات بنیادین مسلمانان اظهار کرد: پیروان مذاهب مختلف اسلامی در اصول اساسی دینی و بسیاری از مناسک، از جمله نماز، روزه، حج، تلاوت قرآن و پرداخت زکات، اشتراک دارند و تفاوت‌های میان آنان بیشتر به برخی مباحث تاریخی، فقهی و جزئیات اجرای احکام بازمی‌گردد.

این بخش از برنامه با توجه ویژه دانشجویان همراه بود و زمینه را برای طرح پرسش‌های متعدد درباره باور‌ها و آیین‌های اسلامی فراهم کرد.

دانشجویان در جریان حضور در فضای داخلی مسجد درباره چگونگی اقامه نماز، مفهوم و جهت قبله، فلسفه برخی مناسک دینی و شیوه برگزاری نماز جماعت و نماز جمعه پرسش‌هایی مطرح کردند.

جایگاه زنان در اسلام و امکان حضور آنان در مراسم و شعائر دینی نیز از دیگر محور‌های مورد توجه دانشجویان بود. در این بخش، توضیحاتی درباره مشارکت زنان در زندگی دینی و اجتماعی مسلمانان و حضور آنان در اماکن و آیین‌های مذهبی ارائه شد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، ویژگی نماز جمعه در مسجد کبود ایروان بود. در این زمینه توضیح داده شد که مسلمانانی از ملیت‌های مختلف و با تعلقات مذهبی گوناگون، از جمله شیعه و اهل سنت، در برنامه‌های مذهبی این مسجد حضور می‌یابند؛ موضوعی که جایگاه مسجد کبود را نه‌تنها به‌عنوان یک بنای تاریخی، بلکه به‌عنوان فضایی زنده برای فعالیت‌های دینی و تعامل اجتماعی مسلمانان در ارمنستان نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام رستمی، امام جماعت مسجد کبود درباره جایگاه حضرت مریم (س) و حضرت عیسی مسیح (ع) در اسلام سخن گفت و به دیدگاه اسلامی درباره این دو شخصیت برجسته دینی پرداخت.

این بخش از گفت‌و‌گو، مقدمه‌ای برای بررسی اهمیت گفت‌وگوی میان ادیان و زمینه‌های مشترک میان پیروان اسلام و مسیحیت بود؛ موضوعی که با توجه به بافت فرهنگی و دینی جامعه ارمنستان، مورد توجه استاد و دانشجویان قرار گرفت.

مسجد کبود ایروان یکی از مهم‌ترین آثار معماری اسلامی باقی‌مانده در پایتخت ارمنستان است. این مسجد در سال ۱۷۶۶ میلادی به دستور حسین‌علی‌خان، حاکم وقت ایروان، ساخته شد و در زمان خود بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین مسجد شهر به شمار می‌رفت.

مجموعه مسجد با معماری ویژه، صحن مرکزی، گنبد و مناره و تزیینات کاشی‌کاری، از نمونه‌های برجسته معماری ایرانی در منطقه محسوب می‌شود. این بنای تاریخی در دهه ۱۹۹۰ با مشارکت و تأمین مالی طرف ایرانی مرمت شد و در دوره معاصر علاوه بر کارکرد مذهبی، به مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی نیز تبدیل شده است.