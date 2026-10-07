مذاکرات تجاری چین و اتحادیه اروپا در حالی در پکن آغاز شده که اختلافات دو طرف بر سر خودرو‌های چینی، دسترسی به بازار‌ها و سیاست‌های تجاری اروپا افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ چین از فرانسه و آلمان خواسته است از حمایت‌گرایی تجاری و اعمال محدودیت علیه کالا‌های چینی خودداری کنند و به اصول تجارت آزاد و قواعد سازمان تجارت جهانی پایبند باشند.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد، پکن امیدوار است کشور‌های اروپایی به جای ایجاد موانع تجاری، زمینه همکاری و رقابت منصفانه را فراهم کنند. چین تأکید کرده است که وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور‌ها تهدید نیست و نباید بهانه‌ای برای محدود کردن تجارت باشد.

این موضع‌گیری در شرایطی است که فرانسه و آلمان خواستار تقویت ابزار‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با آنچه «اختلال در بازار اروپا» می‌دانند، شده‌اند؛ اقداماتی که بخش مهمی از آنها کالا‌های وارداتی از چین را هدف قرار می‌دهد.

همزمان، هیئت تجاری اتحادیه اروپا برای مذاکرات با مقام‌های چینی وارد پکن شده است. خودرو‌های هیبریدی ساخت چین یکی از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات است.

اتحادیه اروپا از چین خواسته است صادرات خودرو‌های هیبریدی به بازار اروپا را به‌صورت داوطلبانه محدود کند؛ درخواستی که پکن با آن موافق نیست و تأکید دارد هرگونه توافق تجاری باید با قواعد سازمان تجارت جهانی و اصل رقابت منصفانه سازگار باشد.

افزایش صادرات خودرو‌های چینی به بازار اروپا، نگرانی خودروسازان اروپایی را افزایش داده و به یکی از محور‌های اصلی اختلاف تجاری میان بروکسل و پکن تبدیل شده است.

اکنون دو طرف تلاش می‌کنند ضمن جلوگیری از تشدید بیشتر اختلافات، درباره توازن تجاری، دسترسی متقابل به بازار‌ها و آینده صادرات خودرو‌های چینی به اروپا به توافق برسند؛ مذاکراتی که نتیجه آن می‌تواند بر روابط اقتصادی دو قدرت بزرگ تجاری جهان تأثیرگذار باشد.