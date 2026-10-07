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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانشمالی گفت: ۲۱۳ مورد تخلف زیستمحیطی در نیمه نخست امسال در استان شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت: ۲۶۱ متخلف زیست محیطی در این مدت شناسایی شدند که بر اثر تخلفات آنان بیش از ۷۱ میلیارد ریال خسارت به محیط زیست وارد شده است.
وی افزود: صید غیرمجاز آبزیان، شکار غیرمجاز پرندگان و شکار غیرمجاز پستانداران از مهمترین تخلفات زیستمحیطی شناساییشده در خراسانشمالی طی این مدت بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۲۰۸ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۳۷ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران در استان کشف و با متخلفان برخورد شد.
دریکوند گفت: همچنین هشت مورد شروع به شکار نیز در این مدت شناسایی و پرونده متخلفان برای برخورد قانونی تشکیل شد.
وی درباره کشفیات سلاح نیز اظهار کرد: ۹ قبضه سلاح غیرمجاز و ۲۱ قبضه سلاح مجاز در نیمه نخست امسال در استان کشف شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۱۶ قبضه بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانشمالی با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه آلودگی گفت: ۲۰ مورد تخلف آلودگی زیستمحیطی در نیمه نخست امسال شناسایی و با واحدهای متخلف برخورد قانونی شد.