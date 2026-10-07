به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت‌: ۲۶۱ متخلف زیست محیطی در این مدت شناسایی شدند که بر اثر تخلفات آنان بیش از ۷۱ میلیارد ریال خسارت به محیط زیست وارد شده است.

وی افزود: صید غیرمجاز آبزیان، شکار غیرمجاز پرندگان و شکار غیرمجاز پستانداران از مهم‌ترین تخلفات زیست‌محیطی شناسایی‌شده در خراسان‌شمالی طی این مدت بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۲۰۸ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۳۷ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران در استان کشف و با متخلفان برخورد شد.

دریکوند گفت: همچنین هشت مورد شروع به شکار نیز در این مدت شناسایی و پرونده متخلفان برای برخورد قانونی تشکیل شد.

وی درباره کشفیات سلاح نیز اظهار کرد: ۹ قبضه سلاح غیرمجاز و ۲۱ قبضه سلاح مجاز در نیمه نخست امسال در استان کشف شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۱۶ قبضه بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه آلودگی گفت: ۲۰ مورد تخلف آلودگی زیست‌محیطی در نیمه نخست امسال شناسایی و با واحد‌های متخلف برخورد قانونی شد.