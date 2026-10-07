برنامه‌های «مشق راه» با تبیین اخلاق و عرفان اسلامی، «حافظیه» با محوریت حافظ‌خوانی، «ایرانشهر» با بررسی موضوعات اجتماعی و «نغمه‌ها و سرودها» با محوریت مفهوم «ایران» و حفاظت از مرز‌های این سرزمین، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مشق راه» در رادیو معارف به تبیین اخلاق و عرفان اسلامی می‌پردازد.

این برنامه به همت گروه فقه و اندیشه رادیو معارف و با کارشناسی حجت‌الاسلام فقیهی طراحی و تولید می‌شود و موضوع اصلی آت بیان توصیه‌ها و ارائه راهکار در حوزه اخلاق عملی است.

ضرورت شناخت اخلاق توحیدی، تبیین نقش تقوا در زندگی، ضرورت جلوگیری از نگاه معصیت آمیز و نقش آن در زندگی اخروی و دنیوی، از جمله مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.

برنامه «مشق راه» به تهیه‌کنندگی رضوان قربانی و اجرای سیدسعید حسینی، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت ۲۰:۵۰، از رادیو معارف پخش می شود.

«حافظیه» با محوریت حافظ‌خوانی، به مقصود آفرینش انسان، عشق حقیقی و آمادگی برای تحقق وعده الهی و ظهور می‌پردازد.

این برنامه کاری از گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف است که ضمن حافظ‌خوانی و با بهره‌گیری از اشعار حافظ، راهکار‌هایی برای نزدیک شدن به خدا و افزایش رضایت الهی ارائه می‌دهد.

برنامه رادیویی «حافظیه» به تهیه کنندگی حمیده نجاتی و با صدای سکینه میری، سه‌شنبه‌ها، ساعت ۲۲:۰۰، پخش می شود.

طنز اجتماعی «ایرانشهر» با همراهی استاد کمال همنشین، از رادیو ایران پخش می شود. این برنامه‌ای عصرگاهی هر روز یک موضوع اجتماعی را بررسی می‌کند.

در برنامه سعی بر آن است که خبر‌های روز مرتبط با موضوع برنامه انتخاب شود تا دستمایه طنزی نیز داشته باشد.

برنامه رادیویی «ایرانشهر» به تهیه‌کنندگی حسین معصومی و آرمان ستوده، اجرای مهرناز فقیهی و لیلا صفری و بازیگری منصور اسکندری، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۹:۱۰، پخش می شود.

برنامه «نغمه‌ها و سرودها» در تازه‌ترین قسمت خود، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۶، با محوریت مفهوم «ایران» و حفاظت از مرز‌های این سرزمین، سفری تاریخی به حافظه موسیقایی ایران خواهد داشت.

این برنامه با نگاهی به ریشه‌های عمیق میهن‌دوستی در فرهنگ ایرانی و با استناد به ابیات حماسی فردوسی در شاهنامه، بر ضرورت پاسداری از کیان کشور و غیرت ایرانیان در حفاظت از بوم و بر خود تأکید می‌کند.

در این بازخوانی موسیقایی، شهروز حقی، کارشناس موسیقی، به بررسی تحولات تاریخی سرود‌های میهنی از دوره قاجار و مشروطه می‌پردازد. «نغمه‌ها و سرودها» ضمن تبیین اهمیت این دوره در شکل‌گیری هویت موسیقایی ملی، به تأثیر آثار شاعرانی همچون عارف قزوینی و قطعات ماندگاری مانند «از خون جوانان وطن لاله دمیده» می‌پردازد، آثاری که پس از گذشت سال‌ها همچنان کارکردی زنده و متنوع در جامعه دارند.

در ادامه، با یادآوری نقش «موسیو آلفرد لومر»، موسیقیدان نظامی فرانسوی دربار قاجار و تأثیر او بر موسیقی ملی، قطعاتی از سرود «ای ایران» نیز پخش می‌شود تا بخشی دیگر از این مسیر تاریخی بازخوانی شود.

مسیر تحول سرود‌ها و آثار میهنی در دهه‌های بعد نیز با اشاره به تصنیف جریان‌ساز «سپیده» و آثار ماندگار محمد نوری ادامه پیدا می‌کند.

در بخش پایانی، برنامه با نگاهی معاصر به مواجهه هنرمندان امروز با مفهوم وطن می‌پردازد. در همین راستا، تصنیف «گلوبند ایران» با صدای علیرضا قربانی، شعری از حسین قیاسی و آهنگسازی حسام ناصری پخش می‌شود؛ اثری که روایتگر دردی است که بر پیکر ایران نشسته، اما غرور ملی را زنده نگه می‌دارد.

در این برنامه با معرفی سرود «زنده باد ایران» با صدای محمد معتمدی، مفهوم شجاعت و پایداری نسل امروز در پاسداری از مرز‌های ایران اسلامی به تصویر کشیده می‌شود.

«نغمه‌ها و سرودها» به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده، نویسندگی مطهره آخوندی، کارشناسی شهروز حقی و اجرای کارشناسی رادمان مهربان رسولی، پخش می شود.