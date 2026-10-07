مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: مراسم سنتی شبیه روستای پیشبر شهرستان زیرکوه در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریبا کاهنی گفت: «مراسم شبیه» یکی از آیین‌های سنتی و مذهبی روستای پیشبر از توابع شهرستان زیرکوه است که همه‌ساله در ایام محرم برگزار می‌شود و در روز عاشورا میزبان هیئت‌های عزاداری روستا‌های همجوار است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آیین با مشارکت هفت روستای منطقه برگزار می‌شود و در روز عاشورا هیئت‌های عزاداری شش روستای اطراف با حضور در روستای پیشبر در این مراسم شرکت می‌کنند.

او ادامه داد: استمرار برگزاری این آیین در میان مردم منطقه، مشارکت جمعی روستا‌های همجوار، برخورداری از مؤلفه‌های شاخص مردم‌شناسی و همچنین استفاده از ابزار و ادوات قدیمی و سنتی، از جمله ویژگی‌هایی است که به مراسم شبیه پیشبر ارزش فرهنگی و مردم‌شناختی بخشیده است.

کاهنی بیان کرد: ثبت این آیین در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، گامی در راستای شناسایی، مستندسازی و پاسداشت بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردم شهرستان زیرکوه و خراسان جنوبی است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: برای صیانت از فرهنگ، آیین‌ها و سنت‌های بومی استان باید از این میراث ارزشمند حمایت شود و با معرفی و ترویج آنها، زمینه انتقال این داشته‌های فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم شود.

او افزود: انتقال آیین‌های سنتی به نسل جدید می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر آنان با پیشینه فرهنگی و هویت تاریخی منطقه را فراهم کند و به تداوم و پویایی میراث فرهنگی ناملموس خراسان جنوبی کمک کند.