مدیرکل صمت آذربایجان شرقی از افزایش ۱۵ درصدی سرمایه گذاری در صنعت، معدن و تجارت استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

افزایش ۱۵ درصدی سرمایه گذاری در صنعت و معدن آذربایجان شرقی

افزایش ۱۵ درصدی سرمایه گذاری در صنعت و معدن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی صابر پرنیان در گردهمایی مدیران صمت استان در‌ مراغه افزود: از ابتدای سال در استان ۶۵۰ مجوز سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن صادر شده است.

وی اضافه کرد: در هشت ماه گذشته نیز ۲۵۰ واحد تولید و صنعتی در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل صمت استان با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان افزود: در این دوران هیچ مشکلی در تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه در استان وجود نداشت.

پرنیان گفت: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، آذربایجان شرقی تامین کننده نیاز‌های کالا‌های اساسی، قطعات صنعتی دیگر استان‌های کشور بود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه گفت: مدیران صمت، فرماندهان جنگ اقتصادی در برابر دشمن هستند و برای ثبات اقتصادی و تامین کالا‌های اساس شهرستان‌ها تلاش می‌کنند.

علی امیری راد با اشاره به ۱۵ ماه وضعیت جنگی در کشور افزود: با برنامه ریزی دقیق کالا‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف تامین و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با قدردانی از اصناف با انصاف خاطر نشان کرد: اصناف با انصاف کشور نیز در کنار مردم بوده‌اند و برای تامین نیاز‌های آنها تلاش مضاعف داشته‌اند.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: برای حمایت از اصناف در شرایط فعلی حمایت‌های مالیاتی بهتری مشوق و حمایت از این فعالیت است.