با فعالیت ۱۸۲ شرکت دانش‌بنیان در مازندران و ثبت حدود ۱۳ میلیون دلار صادرات در کارنامه ۲۳ شرکت عضو پارک علم و فناوری استان در سال ۱۴۰۳، ظرفیت‌های توسعه بازار‌های بین‌المللی شرکت‌های فناور در بیست‌وسومین برنامه «فرصت فردا» بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بیست‌وسومین برنامه «فرصت فردا» با هدف معرفی ظرفیت‌های توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور با همکاری سازمان و پارک علم و فناوری مازندران روز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در ساری برگزار شد.

در این برنامه، مهدی هاجری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، با تشریح مأموریت‌ها، ساختار و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف سازمان، به معرفی خدمات و حمایت‌های قابل ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر توسعه بازار‌های بین‌المللی و صادرات پرداخت و زمینه‌های بهره‌مندی شرکت‌های حاضر از ظرفیت‌های سازمان را تشریح کرد.

همچنین شاه نظری، معاون فناوری پارک علم و فناوری مازندران، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و ظرفیت‌های این پارک، به تشریح ظرفیت شرکت‌های مستقر و زیست‌بوم فناوری استان پرداخت.

بر اساس گزارش ارائه شده در برنامه، در حال حاضر ۴۰۷ شرکت عضو پارک علم و فناوری مازندران هستند که ۱۰۵ شرکت از این تعداد دانش‌بنیان بوده و در مجموع ۱۸۲ شرکت دانش‌بنیان در سطح استان مازندران فعالیت دارند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان صادرات شرکت‌های عضو پارک در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، تقریباً دو برابر شده است. این میزان صادرات توسط ۲۳ شرکتمحقق شده که ۱۴ شرکت از آنها دانش‌بنیان هستند؛ موضوعی که ظرفیت قابل توجه شرکت‌های دانش بنیان مازندران برای حضور مؤثرتر در بازار‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد.

در ادامه برنامه، راضیه کهنسال، مسئول آموزش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و حمایت‌های سازمان در مسیر توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگاه آموزشی «تحلیل و استفاده از ابزار‌های جهانی ITC در تحقیقات بازار بین‌المللی» را با هدف آشنایی شرکت‌ها با ادبیات حوزه بین‌الملل و ارتقای توان آنها در انجام تحقیقات بازار بین‌المللی برای محصولاتشان برگزار کرد.

در این کارگاه، شرکت‌کنندگان با بخشی از ابزار‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی مورد استفاده در تحقیقات بازار آشنا شدند و نحوه بهره‌گیری از این ابزار‌ها برای شناسایی و تحلیل بازار‌های هدف مورد بررسی قرار گرفت. استقبال و مشارکت شرکت‌ها در بخش آموزشی، نشان‌دهنده علاقه و نیاز جدی آنها به ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در حوزه صادرات و بازار‌های بین‌المللی بود. در جریان این بخش، برخی شرکت‌ها با طرح مسائل و نیاز‌های خود، بر ضرورت تداوم آموزش‌ها تأکید کرده و درخواست برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تکمیلی و تخصصی‌تر را مطرح کردند؛ موضوعی که می‌تواند مبنایی برای طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند متناسب با نیاز‌های واقعی شرکت‌های استان قرار گیرد.

در پایان نیز جلسات مشاوره تخصصی صادرات با هدف بررسی مسائل، چالش‌ها و نیاز‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور برگزار شد. در این جلسات، مسائل شرکت‌ها در مسیر توسعه صادرات و حضور در بازار‌های هدف مورد بررسی قرار گرفت. مطابق برنامه، این بخش به‌صورت تخصصی برای شرکت‌های دارای مسئله صادراتی و با حضور مدیرعامل یا مدیر صادرات شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود.

برگزاری بیست‌وسومین برنامه «فرصت فردا» در مازندران، ضمن ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های دانش‌بنیان استان و ظرفیت‌های تخصصی سازمان، فرصتی برای شناسایی نیاز‌های واقعی شرکت‌ها، ارتقای آمادگی صادراتی و هدایت هدفمند آنها به سمت بازار‌های بین‌المللی فراهم کرد.