به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت جوی و دریایی استان طی امروز (چهارشنبه) و فردا در اغلب ساعت‌ها آرام خواهد بود؛ بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

طلیعه محمدی افزود: روز‌های جمعه تا یکشنبه آینده، در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان به نسبت متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد را متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر مد اول دریا ساعت ۰۵:۱۰، جزر دریا ساعت ۱۲:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه رخ خواهد داد.