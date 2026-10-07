سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، از اجرای ۶۲ برنامه در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد همزمان با هفته ملی کودک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرزانه فرقانی، از اجرای ۶۲ برنامه در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد همزمان با هفته ملی کودک خبر داد.وی با اشاره به اینکه هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود، گفت: این هفته با شعار لبخند کودکان، الفبای وطن فرصتی برای توجه بیشتر به نیازها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان است.

فرقانی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸ مرکز و مربیان فعال خود، برنامه‌های متنوعی را متناسب با روزشمار هفته ملی کودک در مراکز استان پیش‌بینی کرده که در مجموع ۶۲ برنامه را شامل می‌شود.

وی برگزاری جشن لبخند کودکان، الفبای وطن، نشست علمی با موضوع ایران پیروز به صورت وبیناری و کشوری و همچنین جشن قصه‌گویی ایران، سرای امید با محوریت ایثار و شهادت را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد همچنین از برگزاری «مهرواره عروسکی برای تیارا» به یاد کودک شهید یزدی تیارا صادقی، خبر داد و گفت: دست‌سازه‌ها و عروسک‌های تولیدشده توسط اعضای کانون در این مهرواره، برای اهدا به کودکان مناطق جنوب کشور آماده شده است.

فرقانی در ادامه از یک فرصت ویژه برای دانش‌آموزان پایه اول و دوم دبستان خبر داد و اظهار کرد: در قالب طرح نوخوان، عضویت کودکان پایه اول و دوم دبستان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد به صورت رایگان صورت می‌گیرد.

وی از آموزش و پرورش و مدارس استان یزد خواست این فرصت را به دانش‌آموزان، به‌ویژه مدارس مجاور مراکز کانون اطلاع‌رسانی کنند تا کودکان بتوانند از برنامه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی کانون در هفته ملی کودک بهره‌مند شوند.