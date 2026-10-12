روستای ملاکندی، در ۱۰ کیلومتری پارس‌آباد، از روستاهای فعال اردبیل و یکی از قطب‌های تولید بادام‌زمینی کشور است که با توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع فرآوری، به کانونی برای تولید و اشتغال تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل توسعه روستا فقط به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود؛ اشتغال و رونق تولید، بخش مهمی از این مسیر است.

روستای ملاکندی، در ۱۰ کیلومتری پارس‌آباد، از روستاهای فعال استان و یکی از قطب‌های تولید بادام‌زمینی کشور است که با توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع فرآوری، به کانونی برای تولید و اشتغال تبدیل شده است.