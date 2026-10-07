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هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با حضور ۶۰۰ شرکت و معدن داخلی و خارجی از بیش از ۲۷ استان کشور در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع در نیم‌ور محلات برپا شده و ۴۵ هزار تن سنگ کوپ در آن عرضه می‌شود.
عکاس :علی اصغر یوسفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ - ۱۲:۴۷
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برچسب ها: سنگ ، نمایشگاه ، اراک
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