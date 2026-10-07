هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با حضور ۶۰۰ شرکت و معدن داخلی و خارجی از بیش از ۲۷ استان کشور در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع در نیم‌ور محلات برپا شده و ۴۵ هزار تن سنگ کوپ در آن عرضه می‌شود.

عکاس : علی اصغر یوسفی