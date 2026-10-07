جانشین استاندار و ارشد هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه، تلاش می‌کنیم خسارت احتمالی از پدیده‌های جوی تا حد ممکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، در نشست هم‌اندیشی و تبیین راهکار‌های رسانه‌ای مواجهه با پدیده اقلیمی «النینو»، که در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری میان رسانه و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای کاهش خسارات احتمالی و ارتقای تاب‌آوری عمومی تأکید شد.

جانشین استاندار و ارشد هماهنگی مدیریت بحران استان با اشاره به شرایط اقلیمی پیش‌رو گفت: به واسطه شرایط اقلیمی، باید آمادگی کامل داشته باشیم و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در حوزه شهری در دستور کار قرار گرفته و با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه، تلاش می‌کنیم حداقل خسارت را داشته باشیم.

آخوندی با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه شهری، بر نقش حیاتی رسانه در آرام‌سازی فضای روانی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع، مانع از انتشار شایعات می‌شود.

نخعی، مدیرکل هواشناسی استان نیز گفت: برای فصل پاییز بارندگی پیش‌بینی شده و گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی می‌تواند منجر به روان‌آب و سیلاب شود و سراسر استان باید آمادگی لازم را داشته باشند.

وی رسانه را بهترین ابزار برای آگاه‌سازی مردم دانست و افزود: ما آمادگی داریم هشدار‌ها را در هر لحظه به رسانه اعلام کنیم تا قبل و حین وقوع بحران، با اطلاع‌رسانی سریع از میزان خسارات کاسته شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه در بحران‌ها باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم تا بهترین نتیجه حاصل شود، گفت: بخش عمده‌ای از جامعه هنوز با تفاوت‌های اقلیمی امسال و نحوه مواجهه با آن آشنا نیستند.

آینه دار افزود: ضرورت ایجاد یک «قرارگاه اطلاع‌رسانی» با هدف تبدیل دانش تخصصی دستگاه‌های اجرایی به محتوای جذاب رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه روایت اول باید در اختیار رسانه باشد تا از شایعه‌پردازی جلوگیری شود، گفت: ما آماده‌ایم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خبر، فضای مجازی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که در همین مرکز متمرکز هستند، این پل ارتباطی مستمر را حفظ کنیم.

اکبری معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر ضرورت آموزش به مردم گفت: با وجود تمامی آمادگی‌های امدادی، هنوز حساسیت لازم نسبت به این پدیده در میان مردم ایجاد نشده که رسانه می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

وی پیشنهاد داد برای افزایش تاب‌آوری مردم، «اتاق‌های خبر علمی النینو» برای رصد داده‌های هواشناسی تشکیل و پیام‌های صوتی و آموزشی از طریق رادیو و تلویزیون به گوش مردم برسد.

سنجری، نماینده شهرداری هم در این نشست گفت: تیم‌های عملیاتی ما در شهر‌ها و روستا‌ها آماده مواجهه با بحران هستند، اما موفقیت در این مسیر نیازمند مشارکت مردمی است و همکاری مردم در لحظات بحرانی، کلید موفقیت ماست.

ملکوتی کارشناس مدیریت بحران راهداری استان نیز در ادامه به تشریح اقدامات این دستگاه پرداخت و گفت: اقدامات مقدماتی از جمله خرید نمک، تعمیر و افزایش دهانه پل‌ها و احداث آبنما‌ها انجام شده است و با شناسایی شهرستان‌های دارای بارندگی بیشتر در سال‌های گذشته، تمهیدات لازم اندیشیده شده و ماشین‌آلات راهداری و راهدارخانه‌ها در آماده‌باش کامل هستند.

فیروزی، معاون اورژانس دانشگاه علوم پزشکی نیز بر ضرورت آموزش‌های همگانی تأکید کرد و گفت: برای کاهش میزان تلفات، مردم باید نحوه مواجهه با سرمازدگی، غرق‌شدگی و سایر مخاطرات را بیاموزند.