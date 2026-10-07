به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده حمل ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۸ میلیارد ریال در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آباده رسیدگی شد.

موسی رهبر افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مستندات برای رعایت ضوابط قانونی، علاوه بر توقیف محموله کشف شده متخلف به پرداخت ۱۳۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس بیان کرد: این شعبه همچنین ۶۸ میلیارد ریال معادل ارزش خودرو به عنوان جایگزین ارزش خودروی حامل سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را جمعا به پرداخت ۲۰۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.