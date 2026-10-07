آقای حاجی‌بابایی با انتقاد از بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گفت: ملت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها، به‌ویژه از سوی کشورهایی که در همه زمان‌ها دشمنی خود را نشان داده‌اند، کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی در واکنش به بیانیه روز‌های گذشته تروئیکای اروپایی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، اظهار کرد: کشور‌های اروپایی در قبال ایران همیشه خودشان را صاحب حق می‌دانند و تصور می‌کنند باید همه چیز داشته باشند و ملت ایران نباید چیزی داشته باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اروپایی‌ها، به‌ویژه چند کشور اروپایی، همیشه در قبال ملت ایران امتحان خود را به بدی پس داده‌اند؛ یعنی هیچ‌وقت یار ایران نبوده‌اند و همیشه در سخت‌ترین شرایط در کنار آمریکا و علیه جمهوری اسلامی بوده‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: سخنان آنها کاملاً از موضع یک هم‌پیمان با آمریکا بیان می‌شود؛ یعنی کسانی که در حال جنگ با ما هستند، با ما سخن می‌گویند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر حق ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای گفت: انرژی هسته‌ای یک حق برای ملت بزرگ ایران است که به دلایل علمی، پزشکی و دلایل گوناگون مورد نیاز کشور ماست. ما نیز در چارچوب معاهدات خودمان و در چارچوب معاهداتی که در واقع قانون بین‌المللی است، تاکنون اقدام کرده و قدم برداشته‌ایم و اکنون نیز همین حق را تا ابد برای خود قائل هستیم.

او با اشاره به آنچه اتهام‌زنی و طرح ادعا‌های غیرواقعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواند، اظهار کرد: اینکه تهمت می‌زنند، اینکه مسائلی را مطرح می‌کنند که واقعیت ندارد و اینکه می‌خواهند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند، به این دلیل است که اکنون در جنگ موفق نشدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اینها همه پشت سر ترامپ بودند و حالا که در کارشان موفق نشدند لذا از هر جهت فشار‌های سیاسی بر ما وارد می‌کنند، خاطرنشان ساخت: این اقدامات را فشار و زیاده‌خواهی بعضی از کشور‌های اروپایی می‌دانیم و ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها، آن هم از سوی کسانی که در همه زمان‌ها دشمنی خود را به ما نشان داده‌اند، کوتاه نخواهد آمد.