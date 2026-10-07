به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان در مراسم امحای بیش از ۱۰ تن مواد مخدر و روانگردان در خراسان جنوبی، از کشف بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

سردار شجاعی نسب با اشاره به کشف و ضبط ۳۵ تن انواع مواد مخدر در دو سال اخیر، گفت: از این مقدار ۱۰ تن موا مخدر غیردارویی در بیرجند امحاء شد.

وی افزود: این مواد شامل شیشه، حشیش، تفاله سوخته تریاک، شربت‌های غیرقابل استفاده، تریاک غیردارویی، هروئین غیردارویی و سایر موادمخدر صنعتی است که دستورات لازم برای امحای آنها صادر شده است.

به گفته وی این مقدار مواد مخدر مربوط به کشفیات دو سال اخیر بوده که مصارف دارویی ندارد.

سردار شجاعی نسب گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۱ تن انواع مواد مخدر و از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۱۳ تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری ۴ هزار و ۲۲۷ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: ۹۱ نفر از این افراد خرده‌فروشانی بودند که با درخواست و مطالبه مردمی برای پاکسازی محلات، کوچه‌ها و اماکن با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

وی همچنین از توقیف ۵۰۳ دستگاه خودرو در ارتباط با جرائم مواد مخدر و تشکیل ۳ هزار و ۹۵۰ پرونده در این خصوص خبر داد و افزود: ۳۵ باند توزیع و حمل مواد مخدر در استان شناسایی و منهدم شده است.

فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت یاد شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز ۱۷۳ شهید در استان داریم که بخش زیادی از این شهدا در راه مقابله با مواد مخدر، امنیت و آرامش مردم شهید شدند.