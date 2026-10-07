عملیات اجرایی پنجمین نیروگاه خورشیدی شرکت صنعتی و معدنی چادرملوی اردکان با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در استان یزد آغاز شد؛ نیروگاهی که با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیون دلار، در مدت یک سال احداث و برق مورد نیاز ۵۰ هزار خانوار استان یزد را تأمین خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عملیات اجرایی پنجمین نیروگاه خورشیدی شرکت صنعتی و معدنی چادرملوی اردکان با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در استان یزد آغاز شد؛ نیروگاهی که با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیون دلار، در مدت یک سال احداث و برق مورد نیاز ۵۰ هزار خانوار استان یزد را تأمین خواهد کرد.این نیروگاه خورشیدی در مدت اجرای طرح برای حدود ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و پس از بهره‌برداری نیز زمینه اشتغال ۴۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

استاندار یزد در آیین آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ۱۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان یزد، گفت: خوشبختانه استان یزد در این زمینه جلوتر از برنامه پیش‌بینی‌شده حرکت می‌کند و اقدامات خوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در حال اجرا است.وی با تأکید بر ظرفیت‌های استان یزد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان یزد باشد.

با بهره‌برداری از این نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان یزد افزایش خواهد یافت و گام دیگری در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی برداشته می‌شود.