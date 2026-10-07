به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری الرساله؛ ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام گفت: روز هفتم اکتبر یک اعجاز نظامی را رقم زد؛ روزی که حتی دشمن، پیش از دوست، به عظمت برنامه‌ریزی و اجرا و نیز نبوغِ فریب راهبردیِ دقیق و حساب‌شده آن اذعان کرد؛ فریبی که ذهن‌های مقاومت در آن، در به‌کارگیری همه تهدید‌ها و فرصت‌ها، از جمله خودشیفتگی، غرور و دست‌کم گرفتنِ رقیبان از سوی نتانیاهو، خلاقیت به خرج دادند.

ابوعبیده روز چهارشنبه، در پیامی به مناسبت سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» اظهار داشت: سه سال از آن عملیات مقدس می‌گذرد؛ روزی که بازوان مردان، نظریه امنیت اشغالگران را یک‌بار برای همیشه درهم شکستند؛ به فضل خداوند متعال، دیگر نه بازدارندگی‌ای باقی ماند، و نه هشداری. درود‌هایی آکنده از عزت و افتخار نثار قهرمانان و شهدای آن عبور بزرگ، چه فرماندهان و چه سربازان؛ و نثار ملت بزرگ ما که آغاز و پایان این داستان است.

سخنگوی القسام در ادامه خطاب به مردم نوار غزه گفت: ای مردم غزه بزرگ، بهای آن سنگین بود، اما کاری که شما انجام دادید بزرگ بود. نسل‌ها از شما به‌عنوان سازندگان شکوه و دگرگون‌کنندگان چهره تاریخ و موازنه‌های جهان یاد خواهند کرد؛ و نیز به‌عنوان مرزبانان و مدافعان شرف امت و مقدسات آن، در این قطعه باریک و محاصره‌شده از سرزمین که وجدان آزادگان را بیدار کرد و همه توطئه‌گران و سستی‌پیشگان را رسوا ساخت.»

ابوعبیده تاکید کرد: فلسطین هرگز کسانی را که از آن حمایت کرده اند فراموش نخواهد کرد؛ به‌ویژه کسانی را که برای آن خون داده‌اند. هتک حرمت مسجدالاقصی و زخم خونین غزه، همگان را بدون استثنا به یاری فرا می‌خواند. ثابت شد که برای هیچ کوتاهی، عذری وجود ندارد؛ هنگامی که همه دیدند پهپاد‌های ساده‌ای که از جبهه‌های مختلف می‌آمدند چگونه خواب را از چشمان دشمن ربودند؛ پس چه خواهید گفت اگر جبهه غرب نیز علیه او گشوده شود؟