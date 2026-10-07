به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز کریمی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران، در گفت‌و‌گو با برنامه «صبح نو، تهران نو» رادیو تهران، ضمن تبریک هفته فرهنگی تهران و روز تهران به شهروندان، درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: برنامه‌های متعددی از سوی دستگاه‌های دولتی، شهرداری و سایر مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر تهران در حال برگزاری است که در چند محور طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی محلات و محله‌محوری افزود: تأکید شده است که دستگاه‌های مختلف حتماً از ظرفیت‌های محلی استفاده کنند و در این هفته، مفاخر شهری و محلات، نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی، خانواده‌های شهدا و همچنین جوانان و نوجوانان محلات معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

کریمی ادامه داد: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز برنامه‌های متعدد و متنوعی را در این زمینه برگزار خواهند کرد و مجموعه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برنامه‌هایی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و المان‌های شهر تهران در نظر گرفته‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به شرایط تهران در یک سال و نیم گذشته گفت: با توجه به شرایطی که تهران در پی حملات دشمن پشت سر گذاشته و مقاومت و انسجام مردم در برابر فشار‌های خارجی، تأکید ما این است که برنامه‌های هفته فرهنگی تهران در کنار سایر اهداف، حتماً با نشاط اجتماعی همراه باشد.

وی افزود: امروز، همزمان با روز تهران، افتتاحیه هفته فرهنگی در میدان مجد به مناسبت آغاز یکصد و بیست‌ویکمین سالگرد انتخاب تهران به عنوان پایتخت برگزار می‌شود که با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ خواهد بود.

کریمی برگزاری نمایشگاه «تهران، شهر فرهنگ»، اجرای ارکستر سمفونیک کودکان میناب در تالار وحدت و افتتاحیه جشنواره گل داوودی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری تور گردشگری ویژه سفرای خارجی با هدف معرفی تهران خبر داد و گفت: جشنواره اکران فیلم‌های مستند تهران از روز ۱۳ مهر در موزه سینما آغاز شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به برگزاری همایش ملی «در تنوع در وحدت؛ شکوه اقوام ایرانی» در ورزشگاه شهید شیرودی اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم برنامه‌های این هفته، توجه به تنوع فرهنگی تهران و ظرفیت اقوام مختلف در پایتخت است.

کریمی همچنین از اجرای طرح «رنگ تهران در مدارس» خبر داد و گفت: در این برنامه تلاش می‌شود دانش‌آموزان با تاریخچه و فرهنگ تهران آشنا شوند.

وی افزود: برنامه «رسم پهلوانی» نیز با استفاده از ظرفیت حوزه ورزش و جوانان برگزار خواهد شد و در قالب آن، ظرفیت‌های ورزشی شهروندان تهرانی معرفی می‌شود.

کریمی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی تهران گفت: اداره کل بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده‌اند تا مردم و خانواده‌ها بیش از گذشته در این رویداد فرهنگی مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراسم شادپیمایی عروسکی برگزار خواهد شد. همچنین اداره محیط زیست شهرستان تهران، برنامه «رصد خورشید» را پیگیری می‌کند و در کنار آن، جاذبه‌های زیست‌محیطی و المان‌های محیط زیستی شهر تهران نیز معرفی خواهند شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران برگزاری برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای، مسابقات ورزشی در سطح محلات و اجرای بازی‌های بومی و محلی را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی در پایان با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی تهران گفت: تهران شهری متنوع و رنگارنگ است که اقوام و سلیقه‌های مختلف را در خود جای داده است و تلاش می‌کنیم هم آیین‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با تهران را زنده نگه داریم و هم ظرفیت‌های فرهنگی اقوام مختلف را معرفی و تقویت کنیم تا پیوند میان مردم و زیست شهری بیش از گذشته برقرار شود.