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نشست بررسی ظرفیتهای بیمهای برای حمایت از کشاورزان و دامداران در برابر خسارتهای احتمالی ناشی از پدیده النینو در بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطرات اقلیمی و اهمیت برنامهریزی پیشگیرانه گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بهرهبرداران بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای بیمهای برای کاهش آثار اقتصادی خسارتهای احتمالی ضروری است.
نماینده بیمه نیز در این جلسه ضمن تشریح ظرفیتها و پوششهای بیمهای، به پرسشها و دغدغههای کشاورزان و دامداران حاضر در نشست پاسخ داد.