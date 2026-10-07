به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطرات اقلیمی و اهمیت برنامه‌ریزی پیشگیرانه گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بهره‌برداران بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای کاهش آثار اقتصادی خسارت‌های احتمالی ضروری است.

نماینده بیمه نیز در این جلسه ضمن تشریح ظرفیت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای، به پرسش‌ها و دغدغه‌های کشاورزان و دامداران حاضر در نشست پاسخ داد.