معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن غیر فعال، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن پس از عارضه‌یابی و رفع موانع به چرخه تولید بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، وجیه اله جعفری امروز ۱۵ مهرماه در نشست با فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی لرستان گفت: حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ معدن در کشور داریم که بیش از ۵۰ درصد آنها فعال است.

وی با اشاره به طرح احیا و فعال‌سازی معادن غیرفعال افزود: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن کشور پس از عارضه‌یابی و رفع موانع به چرخه تولید بازمی‌گردند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در این طرح، معادن غیر فعال از نظر مشکلاتی همچون تامین نقدینگی، سوخت، مواد ناری و دیگر موانع بررسی و برای هر واحد متناسب با مشکل موجود، راهکار ارائه می‌شود.

به گفته جعفری، مسئولیت اجرایی طرح احیا و فعال‌سازی معادن غیر فعال بر عهده ایمیدرو است که تلاش می‌شود با یک بررسی مستقیم و عارضه‌یابی تخصصی، زمینه بازگشت این واحد‌ها به چرخه فعالیت فراهم شود.

وی گفت: در کنار معادن، طرح‌های نیمه‌تمام صنایع معدنی نیز در این برنامه قرار گرفته‌اند، چون برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصدی، سال‌ها متوقف شده‌اند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد: این طرح‌ها نیز به صورت موردی بررسی می‌شوند و موضوعاتی همچون تامین نقدینگی، تکمیل طرح یا تغییر کاربری برای بازگشت آنها به چرخه فعالیت بررسی خواهد شد.

جعفری همچنین گفت: پایش هوشمند معادن در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و اجرای آن از سال گذشته به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را محاسبه دقیق میزان استخراج و جلوگیری از تضییع حقوق دولت عنوان کرد و افزود: شیوه پایش، متناسب با شرایط هر معدن تعیین می‌شود و می‌تواند از دوربین، باسکول یا دیگر ابزار‌های کنترلی استفاده شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد: تاکنون عملیات پایش هوشمند در حدود ۴۰ معدن لرستان انجام شده و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح نیز در اختیار استان قرار گرفته است.

جعفری همچنین به برگزاری میز‌های خدمت فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۴۸ مصوبه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست‌ها به دست آمده که بخش عمده آنها به نتیجه رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین مواد ناری و سوخت در بخش معدن اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، تولید و استخراج معادن کشور تا این مقطع در حد تولید سال گذشته حفظ شده است.

جعفری افزود: در بخش صنایع معدنی به دلیل محدودیت‌های انرژی، از جمله برق و گاز، با کاهش تولید مواجه بوده‌ایم، اما بخش عمده مشکلات ایجادشده در حوزه معدن و صنایع معدنی در حال پیگیری و رفع است.