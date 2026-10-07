علی علیزاده، ملی‌پوش دوومیدانی ناشنوایان خراسان رضوی، در رقابت‌های قهرمانی ناشنوایان آسیا در مالزی موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی علیزاده در جریان مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است، در دو ماده ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر به روی سکو رفت.

علیزاده در نخستین روز این رقابت‌ها در ماده دوی ۱۵۰۰ متر با عملکردی موفق به مدال نقره دست یافت و نخستین مدال کاروان اعزامی ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

این ملی‌پوش خراسان رضوی در ادامه رقابت‌ها نیز در ماده دوی ۸۰۰ متر با نمایشی قدرتمند از خط پایان عبور کرد و با کسب عنوان قهرمانی، مدال طلای این ماده را برای ایران به ارمغان آورد.

به این ترتیب، علی علیزاده تاکنون با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، یکی از چهره‌های موفق تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا بوده است.