سرپرست دبیرکلی فدراسیون کبدی : تیم ملی ایران به مسابقات ریاض اعزام می شود ؛ درس آشنایی با کبدی به هنرستان های تربیت بدنی وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سیدجواد نیک‌قلب در سفر به سمنان گفت : برگزاری مسابقات آموزشگاهی استعداد‌های برتر، آموزش و تدریس کتاب کبدی در آموزشگاه‌های تربیت بدنی به‌صورت پودمانی در پایه یازدهم و اعزام هفت ورزشکار به مسابقات ریاض عربستان در آذرماه، از مهم‌ترین برنامه‌های فدراسیون کبدی در کشور است.

وی افزود: توجه به رده‌های پایه و توسعه کبدی در مدارس و مراکز آموزشی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های جدید و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی داشته باشد.