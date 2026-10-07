به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید علی لاهوتی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار۵ هزار و ۸۰۰ تن کود‌های ازته، ۵۰ تن کود‌های فسفاته و ۴۷ تن کود‌های پتاسه مورد نیاز کشاورزان تامین شده است.

وی اضافه کرد: با تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و جذب به موقع سهمیه شهرستانی توسط جهاد کشاورزی شهرستان‌ها قبل از شروع فصل کشت، نیاز کشاورزان سراسر استان جهت کشت پاییزه مرتفع شد.

لاهوتی در ادامه گفت: کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از مرداد ماه سال جاری تاکنون جهت کشت پاییزه کشاورزان اقدام به خرید و توزیع نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز نموده که تاکنون جهت این فصل کشت مقدار ۸۳۰ تن کود ازته، ۴۸ تن کود فسفاته و ۴۵ تن کود پتاسه توزیع گردیده است.

سید علی لاهوتی در پایان گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید بعضی از کارگزاران برای تامین به موقع کود پایین می‌باشد، تمهیدات لازم با بانک کشاورزی جهت اخذ اوراق بهادار برای خرید کود به صورت اعتباری مدت دار فراهم گردید

وی افزود: برای افزایش قدرت خرید کشاورزان پرداخت یارانه مستقیم به کشاورز برای خرید کود‌های فسفاته و پتاسه آغاز گردید و تاکنون تمام کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نموده‌اند یارانه به آنها پرداخت گردیده است.