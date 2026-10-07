رئیس فدراسیون کشتی گفت: من به طرفداری از فوتبال تا پایان جام جهانی سکوت کردم، حرف‌های تقطیع شده من را از رسانه معاند شنیدید و بعد مجبور شدید عذرخواهی کنید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دبیر گفت: من خود را طرفدار فوتبالم می‌دانم وسابقه‌ام از همه اینها در فوتبال بیشتر است همه فوتبالیست‌های ایران من و پدرم را می‌شناسند.

وی افزود: من سرم در کار خودم هست، دوستان صحبت‌های من را از رسانه‌های داخلی دنبال کنند نه معاند، من از فوتبال طرفداری کردم تا بعد از جام جهانی سکوت کردم، شما حرف‌های تقطیع شده من را از رسانه معاند شنیدید و بعد مجبور شدید عذرخواهی کنید.

مردم نسبت به فوتبال بی تفاوت نیستند

دبیر افزود: مجلس، دولت و وزارت ورزش بگویند از فوتبال چه انتظاری دارند و چه می‌خواهند؟ من با شخص کاری ندارم از فوتبال چه می‌خواهند؟ اگر می‌گفتم قوه قضائيه بیاید اینها باید می‌ترسیدند. من در مورد فدراسیون تکواندو و وزنه برداری هم صحبت می‌کنم. ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم ساکت شوید.ببینید مردم ناراحت هستند و راجع به فوتبال بی تفاوت نیستند، بنده به عنوان هوادار حرف زدم خانواده من کشتی است.

رئیس فدراسیون کشتی متذکر شد: از نظر من دوم جهان شدن باخت است ولی برای فوتبال پنجم آسیا شدن آمال و آرزوست. لطفا صحبت‌های من را از رسانه‌های داخلی دنبال کنید.

دبیر در مورد مراسم رونمایی از کتاب "صاحب این عکس مفقودالاثر است" گفت: شیخ بهاری حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده است، این‌که شما این هیکل و قدرت داشته باشی و بتوانی به جایی برسی و پا روی آن بگذاری جهاد اصغر است. اینکه قهرمان جهان شوی و به یک باره رها کنی و بروی جهاد اکبر است.

وی افزود: به عنوان خادم فدراسیون کشتی افتخار می‌کنم که خدا به من سعادت داده است. این کتاب‌ها برکت فدراسیون کشتی است. امیدوارند فدراسیون‌های دیگر هم امتحان کنند، چون ما داریم می‌بریم و برکاتش را در نتایج، رفتار و کردار ورزشکار و عملکردشان می‌بینند. خدا اگر بخواهد ما را با عدلش بسنجد ما بدبختیم باید ما را با فضلش بسنجد.