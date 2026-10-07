رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: حمایت‌های قضایی لازم از افرادی که در مسیر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض یا تهدید قرار می‌گیرند، انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست تخصصی عفاف و حجاب با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی گفت: گروه‌های مردمی تذکر لسانی پس از آموزش و ساماندهی قانونی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند و دستگاه قضایی استان نیز از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.

محمدجعفر عبداللهی افزود: استفاده از تجهیزات مناسب برای مستندسازی قانونی اقدامات ضابطان و رفع دغدغه‌های مربوط به اثبات جرایم نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون گفت: در مجموعه قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و در موارد قانونی، حمایت‌های قضایی لازم از افرادی که در مسیر اجرای این فریضه مورد تعرض یا تهدید قرار می‌گیرند، انجام خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در چارچوب هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از وکلای مدافع برای حمایت و دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیش‌بینی شده است.

عبداللهی گفت: هرگونه توهین، تهدید، تعرض یا اقدام مجرمانه علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر، در صورت احراز و انطباق با عناوین مجرمانه، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی در اجرای قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هم با اشاره به اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و اسلام گفت: امر به معروف و نهی ازمنکر مایه رستگاری افراد می شود و به فرهنگ سازی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه تسری می یابد.

حجت الاسلام شهریاری افزود: این امر نیازمند همکاری گروه های مردمی و مسئولان فرهنگی است و ورود و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی را می طلبد.