مراسم بزرگداشت و تجلیل از پدر و مادر شهید «جمال زارع ده‌آبادی» از شهدای نیروی انتظامی، با حضور فرماندار میبد، فرمانده و کارکنان انتظامی، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم در مسجد امام حسین (ع) ده‌آباد شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت و تجلیل از پدر و مادر شهید «جمال زارع ده‌آبادی» از شهدای نیروی انتظامی، با حضور فرماندار میبد، فرمانده و کارکنان انتظامی، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم در مسجد امام حسین (ع) ده‌آبادشهرستان میبد برگزار شد. حجت‌الاسلام علی‌رضا حسنی امام جمعه موقت شهرستان میبد، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمال زارع ده‌آبادی، از صبر و فداکاری پدر و مادر این شهید تجلیل کرد و گفت: این پدر و مادر، فرزندی را در دامان خود تربیت کردند که برای امنیت کشور و مردم، جان شیرین خود را با خدا معامله کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای امنیت افزود: شهدای امنیت، برای برقراری و حفظ آرامش و امنیت مردم و کشور تلاش کردند و در این مسیر، جان خود را فدا کردند.

امام جمعه موقت میبد، تکریم خانواده‌های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

در این مراسم، همچنین از پدر و مادر شهید جمال زارع ده‌آبادی به پاس سال‌ها صبر و فداکاری و تربیت فرزندی که جان خود را در راه امنیت مردم فدا کرد، تجلیل شد.

شهید استوار یکم جمال زارع ده‌آبادی، از نیرو‌های جان‌برکف انتظامی، ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ در درگیری با اشرار در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به درجه رفیع شهادت نائل شد.