سرپرست نظام وظیفه فرماندهی انتظامی مازندران، از امکان بخشودگی بخشی از اضافه خدمت سربازان و همچنین طرحی ویژه برای مشمولان دارای غیبت طولانی‌مدت خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست نظام وظیفه فرماندهی انتظامی مازندران، از امکان بخشودگی بخشی از اضافه خدمت سربازان و همچنین طرحی ویژه برای مشمولان دارای غیبت طولانی‌مدت خبر داد.

سرهنگ علوی به‌مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: سربازانی که به دلیل تأخیر در اعزام یا غیبت‌های سنواتی، بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز اضافه خدمت در سامانه آنها ثبت شده است، در صورت کسب رضایت فرمانده مستقیم و با طی کردن مراحل اداری، می‌توانند از بخشودگی استفاده کنند.

وی در توضیح روند این اقدام افزود: چنانچه سرباز در دو یا سه ماه پایانی خدمت خود، رضایت فرمانده مستقیم را جلب کند، موضوع از طریق مکاتبه با معاونت نیروی انسانی استان و در قالب گردش‌کار به استحضار فرمانده محترم انتظامی استان می‌رسد تا در صورت تأیید، بخشی از یا تمام اضافه خدمت آنها بخشوده شود.

سرهنگ علوی با اشاره به تسهیلات مشمولان غایب گفت: در راستای طرح‌های ویژه، مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند، می‌توانند با مراجعه به سپاه کربلای مازندران، از فرصت خدمت در قالب طرح‌های ویژه (مانند طرح انصار) استفاده کنند.

سرپرست نظام وظیفه فرماندهی انتظامی مازندران افزود: این افراد می‌توانند بسته به تخصص خود، با لباس شخصی و بدون گذراندن دوره آموزشی معمول، به‌صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت خدمت خود را انجام دهند. پس از استعلام از وضعیت وظیفه عمومی و تأیید غیبت بیش از ۸ سال، کارت پایان خدمت برای آنها صادر خواهد شد.