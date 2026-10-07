برنامه‌های «تهران ۲۰» با نگاهی به ظرفیت‌های فرهنگی پایتخت، «تسلیم نمی‌شویم» با محوریت اعتراضات دانش‌آموزان و جوانان در فرانسه، «الف تا» با موضوع تجربه نگاری معلمان و «رویش» با موضوع «مدیریت تلفیقی آفات چوب خوار خرما»، امشب از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت هفته فرهنگی پایتخت (چهاردهم تا بیستم مهر)، استاندار تهران در برنامه امشب «تهران ۲۰» به بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری تهران می‌پردازد.

در این برنامه محمدصادق معتمدیان، با نگاهی به تاریخچه، وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده تهران به بررسی اقدامات استانداری در حوزه‌های مختلف فرهنگی از جمله گردشگری، توریست، توسعه اماکن فرهنگی و میزان استقبال شهروندان از این اماکن خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه زنده «تسلیم نمی‌شویم» با محوریت اعتراضات دانش‌آموزان و جوانان در فرانسه، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود و گفت‌و‌گو با معلمان و دانش‌آموزان معترض و ارتباط زنده با مهمانان فرانسوی را در دستور کار دارد.

در این برنامه، گفت‌و‌گو‌هایی با دانش‌آموزان و معلمان معترض فرانسوی درباره شرایط و روایت آنان از برخورد‌های صورت‌گرفته انجام می‌شود. همچنین ارتباط زنده تصویری با شماری از شخصیت‌های فرانسوی از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه خواهد بود.

برنامه «الف تا» ساعت ۲۱ با حضور مریم توکلی مدیر هنرستان، از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه، مریم توکلی مدیر هنرستان از شهر محمودآباد به مسائل و چالش‌های مدیریت هنرستان و تجربه‌های خود در این حوزه می‌پردازد.

برنامه «الف تا» به تهیه‌کنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی، سه‌شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

برنامه «رویش» ساعت ۱۹ با موضوع «مدیریت تلفیقی آفات چوب خوار خرما» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه، دکتر کاظم محمد پور عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به بررسی مدیریت تلفیقی آفات چوب خوار خرما می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجی علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.