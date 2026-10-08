به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛این دپارتمان‌ها با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای رویداد‌های گردشگری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط فعالیت خواهند کرد.

بر اساس تقویم رویداد‌های گردشگری استان، ۶۲۷ رویداد برای برگزاری در نقاط مختلف اصفهان پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۴۲۷ رویداد مربوط به سال جاری است.

دپارتمان‌های تخصصی دبیرخانه دائمی رویداد‌های گردشگری، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و برگزارکنندگان را برای اجرای این رویداد‌ها انجام خواهند داد.

قرار است با اجرای این برنامه، شهر‌ها و روستا‌های استان اصفهان در طول سال میزبان رویداد‌های متنوع گردشگری باشند و از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و بومی مناطق مختلف برای رونق گردشگری و معرفی جاذبه‌های استان استفاده شود.

ایجاد جریان مستمر رویداد‌های گردشگری در نقاط مختلف استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری و روستایی، از اهداف راه‌اندازی این دپارتمان‌ها اعلام شده است.