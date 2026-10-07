در نشست مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، راهکار‌های توسعه همکاری‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و برنامه‌های رویداد «مهر شیراز» بررسی شد

ارتقای صنعت گردشگری با هم‌افزایی رسانه‌ای میان صدا و سیما و میراث فرهنگی فارس

ارتقای صنعت گردشگری با هم‌افزایی رسانه‌ای میان صدا و سیما و میراث فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، راهکار‌های توسعه همکاری‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و برنامه‌های رویداد «مهر شیراز» بررسی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در این نشست با اشاره به برگزاری رویداد «مهر شیراز» گفت: همزمان با این رویداد، ۲۹۰ برنامه در سراسر استان فارس و ۱۷۰ برنامه در شهر شیراز پیش‌بینی شده است که این برنامه‌ها تا ۲۵ مهرماه ادامه می‌یابد.

بهزاد مریدی همچنین از برگزاری همایش گردشگری سلامت در ۱۹ مهرماه در شیراز خبر داد و افزود: گردشگری سلامت یکی از ظرفیت‌های مهم استان است که باید با استفاده از توان رسانه بیش از گذشته معرفی و تقویت شود.

مریدی همچنین به راه‌اندازی «طرح» مرکز پایش تصویری در اماکن تاریخی اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت، پایش و مدیریت اماکن تاریخی، به صیانت بهتر از میراث فرهنگی فارس کمک می‌کند.

در ادامه این نشست، فعالان صنعت گردشگری بر ضرورت افزایش تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای درباره ظرفیت‌های استان از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گردشگری سلامت و جاذبه‌های تاریخی تأکید کردند.

مدیرکل صداوسیمای فارس هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان بیان کرد: فارس برای رسیدن به قله‌ای که رهبر شهید از آن یاد کردند، همچنان فاصله دارد و باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی شود.

امیر رئوف با اشاره به تعبیر رهبر شهید از فارس به عنوان «مهد دین، حماسه و هنر» افزود: این ظرفیت‌ها باید در قالب روایت‌های جذاب و کوتاه به مخاطبان معرفی شود و همه باید در کنار یکدیگر برای رونق صنعت گردشگری استان تلاش کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تولید برنامه‌های کوتاه و هدفمند در حوزه‌های مختلف گردشگری گفت: صداوسیمای فارس آمادگی دارد با بهره‌گیری از ۱۶۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی، برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری فارس را از سوی شبکه‌های سراسری پوشش دهد.

در پایان این نشست، بر تقویت همکاری میان مجموعه میراث فرهنگی، فعالان گردشگری و رسانه برای معرفی توانمندی‌های استان تأکید شد.