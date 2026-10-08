به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حامد معروف گفت : ۲۲۰۰۰ مترمربع علائم افقی و خط‌نوشته اجرا و ۱۱ کیلومتر حفاظ ایمنی گاردریل و نرده پل نیز در محور‌های استان تعمیر و نصب شد.

وی با اشاره به نصب و تعمیر ۱۴۰۰۰ عدد علائم ایمنی راه‌ها شامل علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما در این مدت، تصریح کرد: همچنین برای ارتقای سطح اطلاع‌رسانی، هدایت بهتر کاربران جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد در محور‌های استان، ۳۰۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی راه‌ها با اولویت نقاط پرتصادف، راه‌های آسیایی و گردشگری نیز نصب شده است.

وی ادامه داد: روشنایی نقطه‌ای در محل تقاطع‌های همسطح پرتصادف و پارکینگ‌های محور‌های پرتردد با استفاده از چراغ‌های سه تا پنج پایه نیز با هدف افزایش دید رانندگان، کاهش خطرات ناشی از محدودیت دید و ارتقای ایمنی تردد در پنج مقطع به اجرا درآمد.