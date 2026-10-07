به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی امروز در حاشیه افتتاح هفته تهران در میدان ولیعصر گفت: مناسبت انتخاب این روز به ۱۲۰ سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران به عنوان پایتخت ایران در متمم قانون اساسی کشور ثبت شد.

قاسمی افزود: برنامه‌های متنوعی برای روز تهران و هفته فرهنگی تهران تدارک دیده شده و برنامه‌های گردشگری از هفته گردشگری آغاز شده و در مجموع یک‌هزار و ۸۳۵ عنوان تور گردشگری در شهر تهران پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین برنامه‌های جشنواره‌محور در مناطق مختلف شهر اجرا می‌شود و امسال تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها در سه سطح شهری، منطقه‌ای و محله‌ای طراحی شوند تا حتی در پایین‌ترین سطح تقسیمات شهری نیز شهروندان درگیر برنامه‌ها شوند و بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استفاده کنند.

رئیس اداره گردشگری شهرداری تهران از اجرای پویش‌های مختلف گردشگری خبر داد و افزود: پویش گردشگری خانواده‌محور و محله‌محور، جشنواره‌های تخصصی گردشگری در مناطق شمالی، جنوبی و مرکزی تهران، جشن تهران به صورت استیج‌محور در مناطق مختلف، نواختن «زنگ گردشگری» در ۲۲ منطقه و اجرای «زنگ تهران» در مدارس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به تور‌های مختلف تهران‌گردی اظهار کرد: تور‌های متنوعی با محوریت مسیر‌های سی‌گانه گردشگری و همچنین تور‌های موضوعی و محله‌ای با عناوینی همچون «تهران؛ شروع یک دوستی» و «تهران سلام» برگزار می‌شود.