کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد به ریاست استاندار تشکیل شد و در این نشست، مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی، از جمله واحد‌های خسارت‌دیده از جنگ و واحد‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی، بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

رفع موانع بانکی، ارزی و مالیاتی واحد‌های تولیدی استان یزد در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

رفع موانع بانکی، ارزی و مالیاتی واحد‌های تولیدی استان یزد در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد به ریاست استاندار تشکیل شد و در این نشست، مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی، از جمله واحد‌های خسارت‌دیده از جنگ و واحد‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی، بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد. در این نشست، گزارش مشکلات واحد‌های تولیدی خسارت‌دیده از جنگ ارائه و راهکار‌های حمایت و اعطای تسهیلات به این واحد‌ها بررسی شد.

همچنین مشکلات واحد‌های تولیدی مرتبط با صندوق توسعه ملی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مسائل این واحد‌ها در سطح ملی تأکید شد.

رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه‌های امور مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی از دیگر محور‌های نشست امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد بود.

اعطای تسهیلات به واحد‌های خسارت‌دیده، پیگیری مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی در سطح ملی و رفع موانع مرتبط با تعهدات ارزی، از جمله مصوبات این نشست اعلام شد.

استاندار یزد در این نشست با قدردانی از واحد‌های تولیدی استان یزد که در شرایط جنگ با قوت به فعالیت خود ادامه دادند، گفت: باید مشکلات پیش روی واحد‌های صنعتی و تولیدی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، ارزی و مالیاتی، به‌گونه‌ای برطرف شود که روند تولید و اشتغال در استان آسیب نبیند.

وی بر ضرورت حمایت از بخش تولید و تسریع در رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی تأکید کرد و افزود: استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال، نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط است.