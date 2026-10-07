به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد غمگسار گفت: این مسابقه در راستای تفاهم‌نامه مشترک جهاد دانشگاهی و اداره کل آموزش و پرورش گیلان، صبح امروز با شرکت ۳۰۰ دانش‌آموز مقاطع متوسطه اول و دوم از سراسر استان، در موسسه جهاد دانشگاهی رشت واقع در مسکن مهر این شهر برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال خوب نوجوانان گیلانی از مباحث نوین فناوری و برگزاری این رویداد علمی با هدف شناسایی و هدایت استعداد‌های درخشان، افزود: پس از شناسایی نخبگان، تلاش می‌کنیم با ارائه آموزش‌های تکمیلی، آن‌ها را به سمت رشد در حوزه‌های الگوریتم، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی هدایت کنیم.

رئیس موسسه جهاد دانشگاهی رشت گفت: آیین اختتامیه این رویداد علمی با هدف انتقال تجربیات و راهنمایی حرفه‌ای دانش‌آموزان، فردا ۱۶ مهر، در سالن همایش‌های منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد و دو متخصص حوزه‌های فناوری و آینده شغلی در این مراسم سخنرانی خواهندکرد.

غمگسار افزود: در پایان مراسم اختتامیه هم، از نفرات برتر این مسابقه تجلیل خواهد شد.