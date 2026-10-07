طرح ملی «روستاپ» با هدف توسعه کارآفرینی، توانمندسازی ظرفیت‌های محلی و ایجاد فرصت‌های پایدار کسب‌وکار، به طور رسمی در چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این طرح با رویکرد شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی و تبدیل آنها به فرصت‌های شغلی طراحی شده است.

رستم قنبری، افزود: تمرکز اصلی این طرح بر آموزش و توانمندسازی صاحبان ایده، شکل‌دهی کسب‌وکار‌های محلی و ایجاد پیوند میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است که در حال حاضر در دو شهرستان کوهرنگ و لردگان متمرکز شده است.

وی افزود: در این طرح تلاش می‌شود ایده‌ها و مزیت‌های بومی از طریق زنجیره‌ای از اقدامات شامل آموزش‌های مهارتی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، طراحی مدل‌های کسب‌وکار و در نهایت اتصال به شبکه‌های تأمین مالی و بازار، به فعالیت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: اجرای موفق این طرح می‌تواند مسیر تحول در اقتصاد روستایی را هموار کرده و منجر به کاهش مهاجرت، توسعه اشتغال مولد و افزایش مشارکت فعال جوانان و زنان در فرآیند کارآفرینی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین به نقش کلیدی نهاد‌های دانشگاهی در این طرح اشاره کرد و گفت: در این راستا، سه مجموعه دانشگاهی شامل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علمی-کاربردی و جهاد دانشگاهی با تقسیم وظایف مشخص، مسئولیت مدیریت و اجرای طرح را در تعدادی از روستا‌ها بر عهده گرفته‌اند تا با همکاری یکدیگر، ظرفیت‌های محلی را به فرصت‌های واقعی اشتغال و تولید تبدیل کنند.