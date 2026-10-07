به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی را بر روی استان خواهیم داشت بیان کرد : این شرایط سبب افزایش رطوبت و شرجی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و تا حدودی مناطق مرکزی و غربی استان و وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی خواهد شد.

وی افزود : تا روز یکشنبه روند کاهش ملایم دما در سطح استان وجود دارد. از روز جمعه تا روز یکشنبه در برخی از ساعات بعدازظهر وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط گاهی نسبتا شدید پیش بینی می‌شود. در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۵.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۲.۵ و کمینه دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.