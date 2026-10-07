به همت وابستگی فرهنگی کشورمان در استانبول، ۲۵ دوچرخه‌سوار از شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه به سمت ایران حرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاروان دوچرخه‌سواری «مقاومت شهدای میناب؛ از دیاربکر تا تهران، رکاب‌های آزادی» با حضور ۲۵ دوچرخه‌سوار به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول و با مشارکت و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر حرکت کاروان و فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مجموعه Bisiklet İnisiyatifi ابتکار دوچرخه‌سواری به مدیریت «جنگیز یارگیچ» برگزار می‌شود.

حرکت کاروان از شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه از روز جمعه ۱۰ مهر آغاز شده و اعضای آن پس از عبور از شهر‌های تعیین‌شده در خاک ترکیه، از طریق گذرگاه مرزی کاپی‌کوی وارد جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

مرحله دوم حرکت کاروان در خاک ایران از گذرگاه مرزی رازی آغاز می‌شود و دوچرخه‌سواران پس از عبور از شهر‌های مختلف، در نهایت به شهرستان تهران خواهند رسید.

مسیر کاروان در ایران بر اساس برنامه اعلام‌شده، از گذرگاه مرزی رازی آغاز شده و به ترتیب از شهر‌های خوی، تبریز، زنجان، قزوین، عبور کرده و در نهایت به تهران منتهی خواهد شد.

در بخش ایرانی مسیر، با هماهنگی‌های انجام‌شده، دوچرخه‌سواران ایرانی و گروه‌های دوچرخه‌سواری محلی نیز در برخی از مراحل به کاروان خواهند پیوست و اعضای آن را همراهی خواهند کرد.

همچنین، هماهنگی‌های لازم با فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران و استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر، به‌منظور تسهیل تردد، استقبال و پشتیبانی از اجرای برنامه صورت گرفته است.

هدف اصلی از اجرای این برنامه، ابراز همبستگی و همدلی با مردم ایران، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در جریان جنگ رمضان و انتقال پیام صلح، دوستی و همبستگی میان مردم ایران و ترکیه عنوان شده است.

یکی از بخش‌های نمادین این حرکت، حمل کیف‌های مدرسه کودکان در پشت دوچرخه‌های اعضای کاروان است. کودکان ترکیه در این کیف‌ها نامه‌ها، نقاشی‌ها، شعرها، اسباب‌بازی‌ها و پیام‌های همبستگی خود را برای کودکان ایران قرار خواهند داد تا این پیام‌ها در طول مسیر به کودکان شهر‌های مختلف ایران منتقل شود.

شماری از کودکان مبتلا به سرطان خون که در بیمارستان‌های ترکیه تحت درمان هستند، نقاشی‌هایی را برای کودکان مناطق جنگ‌زده تهیه کرده‌اند که از طریق این کاروان به ایران ارسال خواهد شد.

افزون بر این، داوطلبان یک انجمن حمایت از کودکان در ترکیه نیز هزاران قطعه اسباب‌بازی را برای اهداء به کودکان شهر‌های مسیر و به‌ویژه کودکان میناب در اختیار کاروان قرار داده‌اند.

در طول مسیر ایران، با هماهنگی استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر، از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر‌های مقصد برای استقبال و همراهی با کاروان استفاده خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی برای حضور و همراهی دوچرخه‌سواران ایرانی در برخی از مراحل مسیر پیش‌بینی شده است.

اعضای کاروان پس از طی مسیر و ورود به شهرستان میناب، در برنامه پایانی حضور خواهند یافت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه»، با خانواده‌های کودکانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، دیدار خواهند کرد.

بخشی از نامه‌ها، نقاشی‌ها، اسباب‌بازی‌ها و هدایای جمع‌آوری‌شده نیز در جریان این حرکت، به کودکان شهر‌های مسیر و به‌ویژه کودکان میناب اهدا خواهد شد.

این برنامه افزون بر جنبه ورزشی، از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و انسان‌دوستانه برخوردار است و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت ورزش، ارتباطات مردمی و فعالیت‌های فرهنگی، زمینه تقویت همدلی و پیوند‌های میان مردم ایران و ترکیه را فراهم سازد.

حمل پیام‌ها و هدایای کودکان ترکیه برای کودکان ایران نیز به‌عنوان یکی از محور‌های نمادین این برنامه، بر نقش ارتباطات مردمی و به‌ویژه کودکان در انتقال پیام دوستی، همدلی و همبستگی میان دو ملت تأکید دارد.