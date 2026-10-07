نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای جوار دانشگاه آذربایجان‌غربی با ۱۰ رشته مصوب و چهار رشته فعال، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای جوار دانشگاه آذربایجان‌غربی در آیینی با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی افتتاح شد.

این هنرستان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، در چهار طبقه و با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و با ۱۰ رشته تحصیلی مصوب، فعالیت خود را در چهار رشته آغاز کرده است.

در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هنرجو در این هنرستان مشغول تحصیل و کسب مهارت هستند و با راه‌اندازی آن، شمار دانش‌آموزان و هنرجویان مدارس سما در شهرستان خوی به ۷۵۰ نفر رسیده است.

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، توسعه آموزش‌های مهارتی را از رویکرد‌های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد و گفت: دانشگاه باید علاوه بر آموزش‌های علمی و نظری، در مسیر حل مسائل جامعه و تربیت نیروی مهارت‌محور حرکت کند.

علیرضا لادن‌مقدم افزود: شهرستان خوی از ظرفیت‌های علمی، مهارتی و دانشگاهی مناسبی برخوردار است و به همین دلیل سازمان سما با استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، راه‌اندازی نخستین هنرستان جوار دانشگاه استان را در این شهرستان دنبال کرد.

وی با اشاره به موقعیت مرزی و ترانزیتی خوی تصریح کرد: ظرفیت‌های این شهرستان زمینه مناسبی برای توسعه آموزش‌های عالی، مراکز مهارتی و مدارس بین‌المللی فراهم کرده است و در این زمینه برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، توسعه آموزش‌های مهارتی را در چارچوب سند تحول و تعالی دانشگاه عنوان کرد و گفت: حرکت دانشگاه بر پایه سه محور دانشگاه پرورشگر و قوه عاقله، دانشگاه کارآمد و پایدار و دانشگاه سرآمد و پاسخگو دنبال می‌شود.

رضاعبدالله‌زاده افزود: راه‌اندازی نخستین هنرستان جوار دانشگاه در خوی با همکاری مسئولان شهرستان، نخستین گام در استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های دانشگاه برای توسعه آموزش‌های مهارتی است.

وی با اشاره به وجود نزدیک به ۳۵ کارگاه و آزمایشگاه تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند در توسعه رشته‌های مهارتی و همچنین راه‌اندازی و تقویت مراکز تخصصی از جمله آزمایشگاه آنالیز عسل و صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی نیز گفت: هنرستان فنی و حرفه‌ای جوار دانشگاه با ۱۰ رشته تحصیلی مصوب و چهار رشته فعال آغاز به کار کرده و هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ هنرجو در آن مشغول تحصیل هستند.

جواد امینیان افزود: فراهم شدن امکان بهره‌گیری هنرجویان از ظرفیت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه، زمینه پیوند آموزش‌های نظری و مهارت‌های عملی را فراهم کرده است.

در این آیین همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی، ترانزیتی و ریلی شهرستان خوی و ظرفیت فرهنگی و گردشگری بارگاه شمس تبریزی برای توسعه رشته‌های مهارتی، آموزش‌های عالی و مراکز بین‌المللی تأکید شد.