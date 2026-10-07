فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان خوزستان و انعکاس خدمات و تلاش‌های فعالان عرصه خدمت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم‌سیدالشهدا در مراسم تجلیل از خبرنگاران و کارکنان صدا و سیمای خوزستان، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی استان، گفت: رسانه‌ها باید با تولید برنامه‌های مختلف، این ظرفیت‌ها را بیش از پیش معرفی کنند.

وی همچنین بر ضرورت معرفی افراد گمنامی که در عرصه خدمت به مردم و کشور تلاش می‌کنند، تأکید و از تلاش خبرنگاران و کارکنان صدا و سیمای خوزستان قدردانی کرد.

حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: یکی از تاکیدات قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) بر موضوع جهاد تبیین بوده است.

وی با اشاره به با فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) در موضوع بیان حق و جهاد در راه خدا افزود : اطلاع رسانی به مردم، شجاعت در روایتگری را از مهم‌ترین مولفه‌های یک خبرنگار انقلابی است و از تمامی تلاش‌های مجموعه صدا و سیمای خوزستان در نبیین آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تقدیر می‌کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان نیز با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در اطلاع‌رسانی گفت: امروز جنگ، نبرد روایت‌هاست و روایت اول در اخبار از اهمیت و اثرگذاری بالایی برخوردار است.

داریوش دبیقی افزود: خبرنگاران صدا و سیمای خوزستان با حضور میدانی، اخبار و رویداد‌ها را به‌موقع به مخاطبان منتقل می‌کنند.