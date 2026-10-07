فرمانده دریابانی شهرستان بندرعباس گفت: آرامش و امنیت در نوار مرزی و ساحلی هرمزگان برقرار است و نیرو‌های دریابانی برای دفاع از مرز‌ها در اوج آمادگی به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و رفت و آمد شناور‌های غیر مجاز از مهمترین وظایف مرزداران در جنوبی‌ترین استان ایران است.

سرگرد عباس راهگان، فرمانده ناوگروه شناوری بندرعباس نیز گفت: افسران و درجه داران دریابانی در کنار نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه، حافظ نظم ایرانی در مسیر اقتدار در تنگه هرمز هستند و اجازه تخطی از این نظم را به هیچ شناور بیگانه متخلفی نمی‌دهند.

نیرو‌های دریابانی در حدود دو هزار و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی خلیج فارس، دریای عمان و نوار ساحلی محدوده هرمزگان حضوری همیشگی و مقتدرانه دارند.

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این مرزداران غیور در هر ساعتی از شبانه روز با گشت زنی در مرز‌های آبی و خاکی با مرتکبان جرایمی مانند قاچاق گازوئیل برخورد قانونی می‌کنند.