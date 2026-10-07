وزیر نیرو با اشاره به اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی ایران و افغانستان، گسترش همکاری‌های فنی و مهندسی با این کشور را از اهداف سفر خود به کابل عنوان کرد و گفت: هم اکنون تعاملات خوبی بین دو کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در بدو ورود به افغانستان با اشاره به اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی دو ملت افزود: ایران و افغانستان دو کشور هم‌زبان و دارای فرهنگ مشترک هستند و این اشتراکات، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند.

وی با تشریح اهداف سفر خود گفت: ضرورت داشت برای مذاکره و دیدار با مقامات حوزه آب و انرژی سفری به کابل داشته باشیم و بازدید از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان و گسترش همکاری‌های فنی و مهندسی با همسایگان، از جمله افغانستان، از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

علی‌آبادی با اشاره به اوضاع تبادلات میان دو کشور افزود: هم اکنون امکان صدور خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور وجود دارد و به در پی افزایش آن هستیم و فرصت خوبی برای گسترش این همکاری‌ها مهیا شده است.