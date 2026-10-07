بورس کالای ایران امروز چهارشنبه (۱۵ مهرماه ۱۴۰۵) میزبان عرضه بیش از ۱۱۲ هزار تن تختال، میلگرد و ورق گرم در تالار صنعتی و معدنی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز ۵۱ هزار و ۸۰۰ تن تختال C با قیمت پایه ۹۶۰ هزار و ۷۰۱ ریال، ۵۲ هزار و ۳۶۳ تن انواع میلگرد با قیمت پایه ۹۵۰ هزار و ۴۴۹ ریال و ۸ هزار و ۱۰۰ تن ورق گرم با قیمت پایه یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۸۶۷ ریال عرضه می‌شود.

در مجموع، حجم عرضه این سه گروه محصول فولادی به ۱۱۲ هزار و ۲۶۳ تن می‌رسد.