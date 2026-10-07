به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و زمین خواری توسط فردی در شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضائی، متهم را که اقدام به تصرف ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در یکی از روستا‌های شهرستان یزد کرده بودرا، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: این ملک که کارشناسان ارزش آن را ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند رفع تصرف و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.