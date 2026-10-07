سالمندآزاری فقط کتک زدن نیست! یک چالش اجتماعی و حقوقی است. آزار سالمند در بسیاری از موارد، جرم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، می‌دونستیند به جز کودک آزاری! سالمند آزاری هم داریم!

سالمندآزاری فقط کتک زدن نیست! سوءاستفاده مالی هم هست. مثلا: برداشتنِ پاداشِ بازنشستگی یا کنترل کردنِ حساب‌های بانکیِ یک سالمند، یکی از رایج‌ترین انواع آزار مالی است که بیشتر وقتا نادیده گرفته می‌شود.

در کشوری با بیش از ۱۰ میلیون سالمند، این یک مسئله فردی نیست؛ یک چالش اجتماعی و حقوقی است. آزار سالمند در بسیاری از موارد، جرم است.

اگر جایی این صحنه رو دیدید، سکوت نکنید. با اورژانس اجتماعی شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.