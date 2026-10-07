به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی مرزبانی را یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت پایدار کشور دانست و گفت: مرزبانان با حضور شبانه‌روزی در خط مقدم صیانت از مرز‌های ایران، نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت جامعه ایفا می‌کنند. طاهر رستمی، در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی مرزبانان در حفظ امنیت و آرامش کشور گفت:

وی افزود: امنیت پایدار، حاصل تلاش مجموعه‌ای از نیرو‌های خدوم و فداکار است که در کنار انجام مأموریت‌های خود، از حمایت و همراهی خانواده‌هایشان نیز برخوردارند و خانواده‌های کارکنان مرزبانی در این مسیر نقش ارزشمندی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با قدردانی از خانواده‌های کارکنان مرزبانی خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت امروز جامعه مرهون مجاهدت نیرو‌های مرزبانی و صبوری خانواده‌هایی است که همواره پشتیبان آنان در انجام مأموریت‌های خطیر هستند.

رستمی همچنین بر ضرورت تقویت همدلی، همکاری و پشتیبانی از مجموعه مرزبانی برای استمرار امنیت و آرامش در جامعه تأکید کرد.