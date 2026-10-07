ورزشی که سابقش در کشورمان چندان زیاد نیست و حالا نخستین دوره از رقابت‌های آن به صورت آزمایشی به میزبانی روستای حجت آباد از توابع شهرستان چادگان و در رودخانه زیبای زاینده برگزار شد.

جذاب و پرهیجان و البته سخت و نفس گیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقه‌ای مهیج و جالب توجه با حضور بهترین‌های شنای استان و کشور از رشته‌های همچون آب‌های آزاد و سه گانه که تجربه‌ای متفاوت برای شرکت کنندگان آن بود.

البته این رشته جدای اینکه هم یک ورزش تفریحی و همگانی و هم حرفه‌ای و قهرمانی است یک آزمون و تمرین مناسبت و استاندارد برای امداد و نجات در آتش‌نشانی و هلال احمر هم محسوب می‌شود.

قرار است به زودی مسابقات رسمی این رشته ورزشی همراه با قوانین و مقررات بین المللی آن در تقویم فدراسیون ورزش‌های آبی گنجانده شود.